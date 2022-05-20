八貫(1342)於昨（19）日召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利3元，配發率逾7成5，以昨日收盤價73.4元計，現金殖利率為4.09％。

八貫於股東會結束後，隨即召開董事會，通過6月12日為除息基準日、6月28日為現金股利發放日，亦進行董事會任期屆滿前的全面改選，並決議於7月7日召開臨時股東會辦理董事改選，預計將選出董事7人（含獨立董事3人）。

展望2022年，八貫將持續受惠戶外品牌客戶啟動新品備貨，醫療產品需求重啟，以及航太/救生產業明顯復甦，進而帶動逃生滑梯設備的訂單需求增溫；八貫第一季EPS為1.52元，創下單季歷史新高，預期第二季在航太/救生產品線單月業績突破4千萬元，相較去年呈現倍數成長的帶動下，加上漲價效益、匯率穩定與產品組合優化等有利因素，將推升第二季毛利率再走高，單季獲利表現亦有機會逐步提升。