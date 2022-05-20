國民黨18日確定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，為政壇投下震撼彈。將代表國民黨參選台南市長的市議員謝龍介，看到羅智強的處境，坦言黨中央要盡快去修補地方關係，更要窮盡一切將地方力量整合起來。謝也爆料，當年張善政在入閣到接任行政院長期間，他都有與之互動，2016年台南大地震張南下勘災，就連時任台南市長的賴清德私下都對張善政讚譽有加，可見張確實有能力。

謝龍介今日（20）接受香港媒體《中評社》訪問表示，針對羅智強的處境與桃園基層強烈的反彈，他直言，黨中央必須盡快去修補地方關係，也要窮盡一切把地方力量整合起來，因為現在打的是「全面性選戰」，疫情期間錢跟權都握在指揮中心手上，在野黨選舉會更艱辛，故要快速提名與整合。

謝龍介坦言，呂美玲、萬美玲、魯明哲，這三位曾被點名參選桃園市長的黨內在地立委，都曾幫他助選過，所以他了解三人各有所長，而羅智強是個很有戰鬥力的人，是黨內非常優秀的人才。他明白羅的心情，張善政和黨部確實應盡快找他談談。但政治就是這樣，要能將不同情況化為自身成長養分，他相信羅智強除了戰鬥力也有很高的政治智慧；既然提名了，那就大家一起往前衝。

針對張善政其人，謝龍介指出，張善政從入閣到接任行政院長期間，擔任國民黨中常委的他與張有許多互動，對張頗有了解。2016年台南大地震，死亡人數高達115人，張多次南下勘災，就連時任市長的賴清德私下都對張相當讚賞，可以證明張善政確實是個很會做事的人。