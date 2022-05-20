台北市議員徐巧芯今天(19日)遭爆違規停紅線，還施壓員警不得開單，信義分局稍早回應，密錄器證實該員警指控之情事非事實，而在PTT爆料的網友更私訊徐巧芯道歉稱「本人深感後悔，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒」，還說一切都是他情緒發言與查證不實，但徐巧芯卻看出道歉文中的疑點，質疑網友「你打給邱威傑辦公室?」

PTT爆料者私訊徐求饒，他稱因為情緒發言與查證不實造成徐名譽損失，「本人深感後悔，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒」。（翻攝徐巧芯臉書）

昨晚徐巧芯看見網友道歉文後，一眼見看出文內有幾個疑點，立刻回覆「可是你剛剛第一篇道歉文，是說『下午積極聯絡服務處和貴辦公室助理』，結果你打電話是給邱威傑辦公室？然後打來的時間截圖是18:50，這算是下午嗎？我是非常疑惑。」

根據監視器畫面拍到，該名信義分局員警站在徐巧芯的轎車旁準備開單，當時只有徐的助理在現場，之後徐就從屋內出來與員警對話，對話內容不得而知，之後她就與助理將車開車，未收到罰單；而PTT爆料者稍遭私訊徐求饒，他稱因為自己情緒發言與查證不實造成徐名譽損失，「本人深感後悔，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒」。

PTT爆料者私訊徐求饒，他稱因為情緒發言與查證不實造成徐名譽損失，「本人深感後悔，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒」。（翻攝照片）

該網友在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題爆料，他說當時徐巧芯稱「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們回去再講吧」，因此員警沒有開單就讓她走了，還說之前開過的經驗「有開等於沒開」怒批徐「當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一」。

徐巧芯隨後PO文反擊，表示違停自己確實有錯，但她多次要求徐姓員警照常開單，對方卻開始推拖，不願開單，她覺得情況有異，擔心有後續問題，因此記下員警名字，結果2小時後就出現爆料文，且該員警還在IG上PO動態控訴。

信義分局也出面回應，表示檢視過同仁密錄器後，徐巧芯全程確實並無施壓，反而是不斷要求員警依規開單，與同仁控訴內容不一致，且議員也未曾因交通案件向分局關心過。信義分局回應後，徐巧芯也再度於臉書PO出回應，表示自己開始是詢問開單規定「是勸導或直接開單」，員警說明完畢後就請對方立刻開單，有後續問題會再詢問。

豈料該員警突然拒絕開單，讓徐巧芯直言「你不開單我們很為難」，但員警仍堅持拒開，才因此覺得事情有異，記下員警密錄器上的姓名，沒多久後就看到PTT爆料文，她說違停是自己的錯誤，不會狡辯，日後也會改進，並已請信義分局開出罰單，但她強調所謂的要求員警不能開單非事實，該名員警與友人的不實爆料已損害她名譽，整個過程引起的風波，自己也感到非常抱歉。