大陸央視新聞用戶端20日報導，國際奧會洛桑當地時間19日召開執委會，宣布中國田徑男子4×100米接力隊遞補獲得東京奧運會銅牌，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊共有六種方式領取這面遲到的獎牌。這也是中國男子4×100米接力隊在奧運會上獲得的首面獎牌。

根據國際奧會奧運獎牌重新發放的步驟，在國際奧會官宣之後，遞補獲得獎牌的運動員將收到所屬國家（地區）奧會的通知，然後選擇領取方式。

這六種儀式是：在下一屆奧運會，在青奧會，在國際奧會總部或奧林匹克博物館，在國家（地區）奧會相關活動上，在國際單項體育組織相關活動上以及私人儀式。一旦運動員確定了一種頒獎儀式，國際奧會將會同相關國家（地區）奧會，在一年之內（除非選擇在下一屆奧運會領取獎牌）舉行獎牌重新發放儀式。

在去年進行的東京奧運會男子4×100米決賽中，由蘇炳添、謝震業、吳智強和湯星強組成的中國隊跑出37秒79的成績，位居第四，義大利隊、英國隊和加拿大隊分獲前三名。

國際體育仲裁法庭（CAS）今年2月18日發布公告，認定英國短跑運動員奇金杜·烏賈在東京奧運會期間違反了《反興奮劑條例》，烏賈在東京奧運會男子4×100米接力決賽和男子100米比賽中取得的成績都被取消，英國隊在東京奧運會男子4×100米接力決賽中獲得的銀牌也被剝奪。加拿大隊遞補獲得銀牌，中國隊遞補獲得銅牌。這也是中國男子4×100米接力隊在奧運會上獲得的首面獎牌。

今年3月，世界田聯官網更新了包括蘇炳添在內的中國男子4×100米接力隊成員資料介紹，在榮譽一欄中，均添加了「奧運會銅牌得主」。