今天在大聯盟場上洋基以6：9不敵金鶯，無緣在系列賽橫掃對手，同時錯過5連勝、吞下本季第10敗，但仍以28勝戰績在聯盟獨走。此戰他們派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發投球，但他狀況不太好，投5局失掉3分(1轟)，不過下場時雙方3：3平手，他無關勝敗，而洋基在第6、9局各掉了3分非常要命，就算攻下6分也無法取得勝利。

Giancarlo Stanton hits a home run OVER THE LEFT FIELD WALL! pic.twitter.com/tjl3xtLnjD — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 19, 2022

洋基賽前帶著4連勝繼續對決金鶯，主力重炮「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也在此戰回歸，非常有機會橫掃對手，首局史坦頓立刻用安打建功拿下2分，本季的他手感相當火熱，不過在2局蒙哥馬利慘遭金鶯奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)敲出2分炮，本季奇瑞諾斯只有.147的打擊率，這是他本季首轟，蒙哥馬利這顆速球有點投高了。

Judge, Boone, and Stanton all crying about the Baltimore wall. Robinson Chirinos doesn’t give a shit. pic.twitter.com/ZLorawRWPX — Barstool Are Dee Tee (@editti22) May 19, 2022

3局金鶯延續攻勢，連續敲安獲得第3分超前，但4局洋基再次追平，你沒看錯又是史坦頓轟下分數，這顆85.5 mph滑球被他逮個正著，敲出中外野達成本季第11轟，此戰他3打數2安打貢獻3分打點、跑回1分，打擊率.296，目前累積35分打點，僅次於大都會阿隆索(Pete Alonso)的36分，領先守護者J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)的34分。

Updated MLB RBI Leaders:



1. Pete Alonso, 36

2. Giancarlo Stanton, 35 — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) May 19, 2022

第6局洋基奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)敲安灌進2分，本季他有.272打擊率，擔任游擊手的他非常堪用。下半局金鶯又掀起反撲，牛棚投手卡斯卓(Miguel Castro)狀況不穩，一上場就投出保送，隨後被敲安失分，洋基當機立斷換上格林(Chad Green)，但他仍未守住局面再失2分，算在卡斯卓頭上，接著羅艾西加(Jonathan Loaisiga)成功解決最後一人。

Clutch (adjective)

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1. Anthony Santander pic.twitter.com/kuvpyOO2WI — Baltimore Orioles (@Orioles) May 19, 2022

第9局洋基再次追平比數，不料牛棚又放火，盧特奇(Lucas Luetge)被金鶯桑坦德(Anthony Santander)敲出再見3分炮成敗戰投手，目前自責分率高達6.30，狀況悽慘，金鶯牛棚投手Félix Bautista一樣只解決1人，但拿下比賽勝投，自責分率2.81。洋基因此輸掉比賽無緣5連勝，接下來將與白襪展開系列賽，金鶯則要面對光芒。