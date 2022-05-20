本土確診連環爆，先前爆出一名90多歲婦人快篩陽性，在急診外等了10多個小時才被安置，引起各界質疑醫療量能是否快崩壞，對此，指揮中心全盤否認。對此，胸腔科醫師蘇一峰貼出4月4日與5月18日的醫療資源的統計表說，隔離病床1個月暴增3倍，但醫護數量有增加嗎？醫療人員是真的累壞了，空床率只是自爽的數字而已。

基隆一位90多歲的婦人快篩陽性，在急診室外等了10幾個小時才被安置，引起各界質疑，這是否代表台灣的醫療量能快崩潰了。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，台灣絕對還沒有醫療崩潰，這應該是單一個案，會請醫院精進處理狀況。

蘇一峰今在臉書上發文說，醫療量能崩壞是造謠？醫護人員累壞是真的。隔離病床總數從3646增設到12389床，空床率的數字好看，但當病床變成3倍多，醫護人員有同樣跟著增3倍？空床率的數字只是拿來自爽，用這個數字來否認醫療崩潰，只能苦笑了。

根據今年4月4日指揮中心公布的統計圖表，當時全國專責與負壓病房的總床數只有3646床、中央集檢所47家共6372床、地方加強型旅館2家共402床。不過，5月18日指揮中心再度公布醫療資源統計表時，全國專責與負壓病房的總床數暴增12389床、集檢所53家共7677床、地方加強型旅館46家共4672床。