疫情在全台持續延燒，高中職以下是否停課也成了近來討論的議題之一。台北市宣布自5月23日起進行遠距教學，新北市表示暫不跟進，而是授權各校自行決定實體、線上或分流教學。有部分家長抗議此舉罔顧學童生命安全，但也有家長表示肯定，正常上課讓雙薪家庭不用蠟燭兩頭燒。疫情之下，學童的健康跟受教權拉鋸，而停課標準與決策同時也牽動著許多家庭，近期「停課」相關話題，更是不少學生、家長們關注的焦點，除了教育部之外，雙北地區停課標準、停課政策帶動不少討論。

潘文忠：發現確診者取消全班停課 帶動「停課」議題聲量衝出近期最高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/19～2022/05/18）統計調查，近一個月「停課」相關議題聲量3大高峰皆與政策改變或訊息公布息息相關。「停課」議題聲量最高峰出現在5月7號，共計17,584筆。主要是因為當天教育部長潘文忠宣布，國中高中階段，當班級發現確診者取消全班停課，確診者同班同學不須居家隔離，若該確診者「確診前2日內」曾到校，班級所屬座位「九宮格」同學放3天防疫假。

網路聲量第二名落在5月16號，單日討論共計12,560筆。林義傑在臉書發文批評停課政策，「學校變成踢皮球場地，教育部讓各地教育局處可以自行判斷停課，各地教育局處再把權限給學校自己看著辦」，讓許多父母相當不知所措。林義傑的這篇貼文一釋出，立刻引起討論，正反兩面留言評價皆有。另外，新北市長侯友宜考量到學校城鄉差距大，堅持由各學校決定放假與否，引起不少家長不滿，直呼「讓孩子暴露於危險之中！」

「停課」相關討論網路聲量第三名為5月18號，共計11,755筆。台北市國小、國高中5月23日～5月27日實施停課遠距，國三、高三5月23日到畢業典禮前一日都停課改成遠距。就有PTT有網友發問「雙薪家庭怎麼辦？」

疫情燒家長學生關心停課政策！近一個月「停課」相關聲量增近24%

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/03/19～2022/05/18）統計調查，近兩個月「停課」相關議題聲量，在本土疫情爆發嚴重的這一個月（4月19日～5月18日），停課議題的討論聲量較前一個月（3月19日～4月18日）增加近24%。主要是因為本土疫情延燒，造成各地停課情況不一，家長也對停課有各自的看法，帶動「停課」相關議題的討論度。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月19日至2022年05月18日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『停課』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。