覺得人生好難，被各種挫折和煩惱壓得喘不過氣來嗎？讓自己好好地躺平放鬆一下吧！並非將時間塞得滿滿的才叫充實的生活，躺平不等於耍廢，學會按下暫停鍵，讓自己充電後再出發，反而能更有動力地面對之後的煩心事，今天《DailyView網路溫度計》就盤點了五種成為優雅躺平族的方法，一起來看看吧！

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不要在乎別人的看法、想躺就躺做自己最棒！

想成為完美的躺平族，心態的調適非常重要。要堅定地告訴自己，每個人都有自己的步調，當你想停下腳步充電，或是生涯規畫不符合一般人心中的人生軌道時，不要因為跟別人比較或是別人說的話語動搖原本的信念，不敢放慢忙碌的步調，要記得，「休息是為了走更長遠的路」。

妥善分配時間 當個時間管理大師！

想當個優雅的躺平族，讓自己成為時間管理大師是一大關鍵，分配出休息的時間，在這段時光中，你可以放心躺平，像是和好友出門踏青，或是宅在家裡追劇，甚至什麼都不做、睡個美容覺，該努力的時候全力以赴，需要躺平時也讓自己能夠適時地充電，實現「work hard，play hard」的生活平衡。

躺平也能充電術！

想躺平休息，卻又對沒有充實自己感到焦慮、充滿罪惡感嗎？不妨試試這些躺著也能從事的人生充電法，像是在床頭放本睡前讀物，除了能在閱讀過程中幫助緊繃的身心得到沉澱，也能藉由書中知識增加技能，躺平的同時也能有所進步。或是做「瑜珈」、「空中腳踏車」等臥姿運動，即使躺著，也能鍛鍊體態、舒緩身體。

設難度不會太高的小目標

不少人認為訂下目標再去執行會更有動力，但當這些目標沒有達成時，可能會因此對自己失去信心，這時不妨帶著「優雅的躺平」心態，並非不努力、什麼都不做，而是可以設些難度較低的小目標，讓自己能在成功完成目標後獲得成就感，也不會覺得負擔不了，壓力太大。

適度放鬆

一個皮筋如果長期處於緊繃狀態，不僅會彈性疲乏，甚至可能因為累積過多壓力而斷掉，所以適度的放鬆無論是對於身體還是心靈都非常重要，一方面可以讓精力恢復，更有動力去迎接下一個挑戰，一方面也能抒發壓力、排解負能量，讓你帶著積極、正向的心態面對之後的生活和困難。

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