高雄市政府青年局成立「創業O’Star輔導平台」，與合作夥伴學校高雄醫學大學一同輔導學生青創團隊「鼎天立地黃氏兄弟」，團隊觀察長者需求結合感測晶片與雲端科技，發想出「智慧型義齒與銀髮安全網平台」，可即時監控長者配戴義齒後的口腔健康狀況。該平台更從四百多件來自全國的參賽團隊中脫穎而出，榮獲2021年戰國策全國創新創業競賽-資誠數位創新轉型應用學生組第一名!

青年局為提升本市青年創新創業知識及協助未來發展，整合高雄大專院校相關創業資源，建立「創業O’Star輔導平台」；此外也與高雄醫學大學每年舉辦多場創新創業工作坊，平均輔導逾二十組新創團隊。其中，「鼎天立地黃氏兄弟」由牙醫學系黃柏誠、黃泊儒兩位學生組成，他們表示在臨床見習過程中，發現義齒佩戴者多為免疫力退化的年長者，只要口腔含菌量過多，細菌很容易進入氣管肺臟造成生命危險，故投入智慧型義齒與銀髮安全網平台研發，並分享在平台建構過程中，非常感謝青年局提供客製化創業諮詢及協助參與創新競賽，讓他們能將創意概念分享給社會大眾，也期待未來對社會安全及健康福祉產生實際貢獻。

青年局局長張以理表示，台灣人口結構邁向高齡化，醫療照護前景發展可觀！鼓勵青年持續觀察社會需求，結合自己的專業與創意，除了尋找市場需求也能幫助社會持續進步。歡迎有意創業之青年學子，多利用青年局提供的創業輔導資源，內容包含：財務規劃、市場行銷、組織管理、研發創新、經營策略、設計美學等項目。