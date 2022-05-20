台灣民意基金會今公布最新民調，4成9不相信蔡政府對Omicron 疫情來襲做好準備，對衛福部長陳時中領導的疫情指揮中心評價，平均59.53分，2年半首度不及格。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，意味蔡政府長期以來引以為豪的「超前部署」已不具說服力，國人對疫情指揮中心近期表現已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

台灣民意基金會今公布最新民調，被問到熟識的人中，有人確診嗎？ 44.7％有，54.4％沒有，0.9％不知道；顯示約4成5熟識的人中有人確診，5成4沒有；44.7％若換算成全國人口數，約 865 萬人。

游盈隆說，當有 865 萬人說熟識的人中有人確診，代表 Omicron 病毒對台灣社會已出現驚人的穿透力。但這項數字並不適合去推論此時此刻台灣確切的染疫數字。

至於蔡政府對 Omicron 疫情來襲是否有做好準備？例如快篩試劑等；7.9％非常相信，29.5％還算相信，28％不太相信，21.2％一點 也不相信，13.4％沒意見、不知道、拒答。顯示3成8基本上相信，4成9不以為然，不相信者比相信者多10.8個百分點。

進一步的分析，除了20-24歲及65歲以上多數相信蔡政府對這次疫情風暴來襲有做好準備，25-64 歲青、中、壯年公民幾乎一面倒相信蔡政府這次並沒有做好 準備。連一向支持執政黨的 25-34 歲年輕人都有5成2不相信。

從傳統的地理區域來看，分成台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、 高屏澎、和基宜花東金馬等七大塊，每一塊都呈現多數人不相信蔡政府對這次疫情風暴來襲有做好準備，包括民進黨的大本營—南台灣。6都16縣市也差不多。例如雖然台南市仍有4成9相信蔡政府， 但高雄市有49.4％不以為然。

在國人對陳時中領軍的疫情指揮中心表現的評價，27.7％認為非常好，打80分以上；12.5％認為還算好，打61-79分;；19.5％認為表現普通，只給60分；16.3％認為不太好，打50-59分;19％認為非常不 好，打0-49分；5％不知道／拒答。顯示4成給61分以上， 約2成 60 分，3成5打不及格。

游盈隆說，上個月有7成8給60分以上及格成績，這個月只有6成給同樣的成績，顯示一個月流失1成8公民的肯定與支持，若換算成公民 人數，大約是 350 萬人。 上個月平均成績是 70.22 分，這個月只剩 59.53 分，淪落到不及格。

他說，上個月有 42.5％給80分以上，這個月只有27.7％，顯示陳時中所領導疫情指揮中心「鐵粉」，一個月流失14.8％，約等於 286 萬人。 上個月只有17.7％全國公民打不及格以下分數，這月有35.3％， 也就是說新增17.6％打不及格，約等於340萬人。

他表示，這些數據代表過去一個月全國公民對疫情指揮中心防疫表現的評價出現 巨大的轉變，當中難掩眾多民眾失望、錯愕、焦慮、恐懼和氣憤的心情。

近兩年半，國人疫情指揮中心整體表現評價的變化。2020年2月、2021年5月及2022年5月三次比較；分別是84.16分、70.09分及59.53分，從捧上天到不及格，從雲端到跌落地；給出80 分以上成績的人數變化看，分別是75.3％、44.6％、 27.7％，已非「雪崩式下滑」 可以形容；而給出 60 分以下不及格成績，分別是3.1％、18.9％、 35.3％，一路狂飆；從 2020年2月至今，8次全國性調查國人所給平均分數，從84.16分，一路下滑，至今59.53分是唯一一次表現被打不及格。