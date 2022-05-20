周四華爾街股市震盪收低，繼那斯達克指數陷入熊市之後，標普500指數亦逐步逼近熊市。思科（Cisco）下修全年財測後股價重挫，蘋果公司和晶片大廠博通走跌，投資人對通膨高漲和利率升高感到擔憂，以及最新公布的上周初次請領失業給付人數超出預期、費城5月製造業指數下滑，引發對經濟前景的疑慮，使美股承壓。Synopsys、輝達和亞馬遜等科技股和成長股反彈，給美股帶來支撐。

★主要指數

道瓊指數跌236.94點或0.75%，為31,253.13點。

標普500指數跌22.89點或0.58%，為3,900.79點。

那斯達克指數跌29.66點或0.26%，為11,388.5點。

費城半導體指數跌17.6點或0.61%，為2,890.3點

★消息

標普500指數較1月3日創下的歷史收盤新高下跌約19%，距離熊市仍僅一步之遙。

被視為恐慌指標的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）跌5.20%，收在29.35點，盤中一度觸及5月12日以來新高。

本周以來，標普500指數和那斯達克指數均下跌逾3%，道瓊指數跌 2.9%。

費城聯準銀行5月製造業指數為＋2.6，較4月（＋17.6）大幅放緩，且遠不及經濟學家預期的＋16。

美國勞工部周四公布，上周（截至5月14日）美國初次請領失業給付人數周增2.1萬人，為21.8萬人，超出市場預期的20萬人，成為經濟增長放緩的最新跡象。

美國4月成屋銷售月減2.4%，經季節性調整後年率為561萬戶，為連續第三個月下滑，並創下2020年6月來新低。房價中位數年漲14.8%，為39.12萬美元，創歷史新高。

堪薩斯城（Kansas City）聯準銀行總裁Esther George表示，收緊政策導致美股拋售是意料中之事，不會改變聯準會目前的計畫。

高盛預測美國經濟在未來兩年內陷入衰退的可能性為35%。富國銀行投資研究所預期美國經濟將在2022年底和2023年初陷入溫和衰退。

美國10年期指標公債殖利率一度大跌11.36個基點，報2.7705%。

周四紐約期油收漲2.39%，為每桶112.21美元。布蘭特期油漲2.68%，收在每桶112.04美元。

美國交易所成交量總計為127億股，少於過去20日均量134億股。(2-1)