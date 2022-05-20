★分析

摩根資產管理表示，儘管美國10年期債息仍有機會上看3.25%，但債市的拋售可能已經告一段落，市場已大致消化了聯準會將激進升息的預期。

US Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，現實情況是通膨正在升溫、利率正在升高，在通膨率開始放緩之前，股市波動將增加，就我們看來，這種情況可能持續整個夏季。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，投資人現在的重點在於為長期波動做好準備。我們認為，波動性將影響投資人第二季的操作表現，坦白說，將影響2022年的操作表現。

周四創下52周新低的標普500指數成分股中不乏一些「大咖」，包括Target、沃爾瑪、美國銀行、嘉信理財。而英特爾股價更跌至2017年10月來新低。BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky表示，現在的問題在於似乎真的無處可藏，他們賣消費類股，但也賣受創的成長股。換句話說，資金正在變現，而非在不同類股間輪動。雖然這並非一成不變，但這也證實了在熊市裡逢高賣出，要比逢低買進容易許多。

德銀下修對標普500指數的預測，並表示如果經濟陷入衰退，美股會跌更多，其策略師Binky Chadha在報告中指出：「如果我們即將陷入衰退，我們會看到賣壓遠遠超出平均水準，預估標普500指數跌35%～40%，下看3000點」。

★類股

標普500指數11大類股僅原材料股、醫療保健股和非必需消費類股收高，分別漲0.68%、0.22%和0.13%。必需消費類股跌1.98%，跌幅最大，其次為科技股跌1.07%。

★重磅股

重量級科技股僅亞馬遜和網飛上漲，分別收高0.19%和3.55%。蘋果跌2.46%，給大盤帶來壓力。微軟跌0.37%，Alphabet跌1.35%， 特斯拉跌0.05%，Meta跌0.49%。

在道瓊指數成分股方面，思科重挫13.73%，跌幅最大；其次為 Travelers跌2.88%，沃爾瑪跌2.74%。聯合健康集團（UnitedHealth）漲1.52%，表現最佳；其次為波音漲1.29%。

主要晶片股方面，輝達漲1.10%，表現最佳。超微漲0.41%，恩智浦漲0.23%，高通漲0.09%，應材跌0.54%，英特爾跌0.80%，德儀跌1.57%，美光跌2.32%，博通跌4.27%。

★焦點股

網路設備大廠思科股價重挫13.73%，收在41.72美元。受到中國硬封城和俄烏戰爭影響，該公司上季營收為128.4億美元，幾乎為零增長，表現遠不及前一季的年增6%，亦遠低於市場預期的138.7億美元。思科並將全年營收預測從介於成長5.5%～6.5%大幅下修至介於成長2%～3%，將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.41～3.46美元下修至介於3.29～3.37美元。

Synopsys股價大漲10.3%，在標普500指數成分股中漲幅領先。該軟體公司上季營收為12.8 億美元，經調整後每股盈餘為2.50美元，優於分析師預估的營收12.6億美元、每股盈餘2.37美元。受此帶動，雲端運算公司Datadog上漲9.6%。

零售股進一步走跌，美國僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團Target繼周三重挫25%後，周四再跌5.06%。該公司上季獲利腰斬，跌至10.1億美元。經調整後每股盈餘為2.19美元，不及市場預期的3.07元。Target並警告因燃油和貨運成本增加，今年的利潤將受到更大的打擊。投資公司Stifel將Target股票評級從「買進」調降為「持有」。

沃爾瑪收跌2.74%，根據該全球零售業龍頭日前公布的財報，其上季經調整後每股盈餘為1.3美元，落後市場預期的1.48美元，為該過去5季以來首次獲利未達標。

哈雷戴維森（Harley-Davidson）大跌9.24%，該重型機車大廠表示，受到零件供應問題影響，旗下大部分車輛組裝和出貨將暫停兩周，但LiveWire部門不受影響。

中概股走強，金龍中國指數勁揚3.21%。

★台股ADR

台積電ADR跌0.35%，收90.21美元，換算台股價格為537.09元。

聯電ADR漲1.44%，收8.44美元，換算台股價格為50.25元。

日月光ADR漲1.87%，收6.54美元，換算台股價格為97.34元。

中華電信ADR漲0.22%，收41.79美元，換算台股價格為124.4元。(2-2)