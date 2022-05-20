It's a weird feeling to feel so alone sometimes! 💭 — LeBron James (@KingJames) May 19, 2022

自從湖人提前宣告本季無緣季後賽且進入休兵期，「小皇帝」詹姆斯就開始帶著家人環遊世界，甚至一回到美國就去邁阿密跟朋友狂歡，生活過得相當放縱愜意，可惜看著其他球隊還在激烈拚戰季後賽且爭奪總冠軍，詹皇還是感覺自己有點玩膩了。

因為詹姆斯20日突然發推，「這是一種詭異的感覺，有的時候你會感覺很孤獨！」雖然馬上遭到知名球評帕金斯回覆吐槽，「你坐在家裡數著那些錢，絕對不可能感覺孤獨，你別瞎扯！」詹姆斯卻也再次發表推文，「但有時你就想要一個人。」

其實就算提前進入放假時期，詹姆斯卻沒有在社群媒體上面消失，反而持續關注著季後賽相關動態，不僅稱讚球隊或球員，甚至有人受傷他也會表達關心之意，擺明就是很在乎自己為何沒有辦法打季後賽，只能眼見其他球員努力繼續爭冠。

如今詹姆斯發表所謂的「孤獨」說法，無非就是想要說出自己很想要打季後賽的無奈心情，他先前也曾放話下個球季必定帶領湖人闖進季後賽，可是隨著湖人目前還沒決定補強方向與計畫，詹皇或許只能繼續孤獨且無聊下去，直到下季開打那天為止。