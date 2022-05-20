劉畊宏過去演出過《佳家福》、《母雞帶小鴨》，也是前「「咻比嘟嘩」成員，2017年他帶女兒小泡芙參加《爸爸去哪兒5》人氣翻漲，去年他帶老婆和3個孩子移居上海。近來劉畊宏化身直播主，發揮健身長，設計了一套「毽子舞」爆紅，荷包賺滿滿的他昨(19日)直播時提前曬出520大禮，原來是一枚閃閃發光且頗大顆的鑽戒，讓老婆王婉霏幾乎喜極而泣。

劉畊宏4年前傳出陷入財務危機，所擁有位於深坑的房產做了三胎貸款，2017年一度被查封，但劉畊宏當時回應：「應該沒有吧」，去年他和妻子及1子2女宣布移居上海，更曬出新家豪宅的照片。最近他在直播平台教大家健身，雖然一度發生因穿著緊身衣物上圍激凸，導致被禁播的危機，但他越挫越勇，最近靠一支毽子舞在網上翻紅。

劉畊宏親自幫太太戴鑽戒。（圖／翻攝自會火微博）

先前有網友發現，劉畊宏直播時，有一位上海富二代瘋狂斗內，單場就送出40多個禮物「嘉年華」，據知一個「嘉年華」要價約1.4萬元，粗估該位富二代貢獻了約56萬台幣，而劉畊宏更創下了在七天內粉絲量暴漲2686萬的驚人紀錄，之後更翻倍爆增到5118萬，引領出一批網友自稱是「劉畊宏男（女）孩」的風潮。

劉畊宏走紅後，不少廠商也看上他的高人氣，紛紛捧錢邀合作，一家廣告廠商曾透露劉畊宏目前的價碼，傳聞在他的一支直播影片置入月要50萬人民幣（約221萬台幣），若在微博、小紅書等社群平台，一支短影片約要10萬人民幣（約44萬台幣）以上。

王婉霏興奮秀戒指。（圖／翻攝自秒拍）

昨劉畊宏在直播尾聲突然表示有驚喜，想感謝這陣子陪在他旁邊的最佳小助理，也就是結婚15年的太太王婉霏（VIVI），劉畊宏神祕地拿出一個盒子，坦言是花了一段時間偷偷準備的，直言妻子是他生命最棒的女人，「有了她，我的生命就完整了」，並問：「我知道在跟著我的人生過程當中，吃了非常多的苦，很多人知道跟我跳操超辛苦的，但是經歷這些風風雨雨，我就問妳一句話，如果能重來一次，再回到年輕時，妳還會不會嫁給我？」接著單膝下跪，王婉霏淚中帶笑說：「I DO！當然嫁給你啦，不然嫁給誰？」，引來鏡頭外親友和目擊一切的網友興奮暴動。