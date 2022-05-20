呼應英特爾總部RISE企業策略和2040年溫室氣體淨零排放目標，英特爾在台推出首款Open Intellectual Property（Open IP）資料中心浸沒式液體冷卻完整方案及參考設計，透過開放式、易於部署、輕鬆擴展的完整冷卻方案，不僅讓生態系合作夥伴因應資料中心功率密度持續上升的趨勢時，加速導入英特爾解決方案，強化營運效率，並計畫與合作夥伴共同開發、驗證相關解決方案。

散熱是僅次於IT負載之後的耗電大戶，也是如何提升資料中心運作效率的重要關鍵。浸沒式冷卻分為單相和兩相，單相只要利用液體流動的對流散熱，有效率地進行整體系統散熱；兩相則以液體蒸發能夠吸收更多熱量的理論基礎，能夠及時且有效地帶走更多的廢熱。

資料中心散熱解決方案方面，台灣有著獨特的地位。台灣擁有全球相當完整的先進冷卻散熱技術生態系，約90％以上的資料中心伺服器由總部位於台灣的廠商供貨。台灣英特爾推出Open IP資料中心浸沒式液體冷卻完整解決方案及參考設計，將首度授權生態系合作夥伴使用，與產業實際需求相互契合，英特爾、生態系合作夥伴、環境永續，技術協作共創三贏。

英特爾的第一階段所推出的資料中心浸沒式冷卻完整解決方案採用單相式液體冷卻，將伺服器浸入不導電的液體，單一槽體的英特爾參考槽體設計為12U的容量和15kW冷卻能力為出發基準，內部同時相容通用和模組化外型規格，並享有24U、36U、48U、最大達54U和目前可達單一槽體180kW冷卻能力（未來可配合系統升級提高冷卻能力的設計），享有從邊緣再到大規模資料中心的極佳擴展性。

日前已完成Intel Xeon可擴充處理器的概念驗證，輕易達成小於1.15 PUE，超越Green Grid聯盟最高等級白金級PUE小於1.25，未來可透過最佳化系統和伺服器設定，將目標設定在PUE小於1.07。目前已有許多系統整合商、散熱解決方案供應商表達高度興趣，近期將完成亞太區首次資料中心實際應用概念驗證，並逐步推展至亞太區以外的全球市場。

預計在2025年，資料中心每個機架的功率密度將大幅提升，目前已開發30～180kW的單相浸沒式冷卻能力來做對應。放眼未來，英特爾的第二階段預計在台成立資料中心永續解決方案實驗室（Sustainability Solutions Lab）展示最新的技術，並與合作夥伴共同開發、驗證各項解決方案。第三階段將更進一步推出兩相浸沒式液體冷卻完整解決方案，再一次提升每單位所能容納的功率密度，符合環保永續、淨零排放趨勢。