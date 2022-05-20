近期美股劇烈震盪，道瓊工業指數連2天跌掉1400點，把之前漲勢全數吐回，財信傳媒董事長謝金河直指2022是一個殺戮的年代，市場從元月殺到5月，這個景象並不多見。他分析美國聯準會〈FED〉以打擊通貨膨脹為核心任務，FED才升息兩碼，未來升息的路途還很遙遠，導致股債雙殺，只是這次市場不如之前恐慌，他示警大家在不知不覺中，彷彿「溫水煮青蛙」般，發現痛卻來不及了。

謝金河以「溫水煮青蛙：資產大縮水的年代」為題在臉書發文指出，根據統計，到4月底為止，全球股市市值已大幅蒸發15.6兆美元，債券市場更是減少17兆美元，虛擬貨幣原來創造7兆美元的市值，現在至少砍了一半，而這個現象正是他形容的「資產縮水是通膨降溫的必要之惡」。

謝金河回顧2008年的金融海嘯，當時全球股市崩盤，市值少掉18.3兆美元，而今年5月美國股市又持續下跌，市值縮水可能已經追上金融海嘯，只不過是這次市場沒有恐慌，大家在不知不覺中，像溫水煮青蛙般，發現痛了已經來不及了。

這次全球百大富豪身家至少少掉一兆美元以上，謝金河舉例美國大市值企業，如蘋果從三兆美元跌至2.279兆美元，微軟由2.56兆跌到1.9兆美元，Google少5000億美元，最慘是Amazon，市值從1.919兆跌到剩1.09兆美元，馬斯克的Tesla也很慘，Nvidia腰斬，台積電Adr從145跌到87.3美元，跌了39.9%。

謝金河強調，所有資產都縮水，而美元飆漲，各國貨幣又對美元打折，這個通殺的景象十分罕見，因過去股市不行，可以躲到債市，這回卻是股債雙殺，最後是最沒有基本面的虛擬貨幣崩潰，還有，以為放現金最安全，但除了美元，大家資產都縮水。

「美國聯準會以打擊通貨膨脹為核心任務，這個時候才剛剛舉起手，全球資產已大幅縮水。」謝金河預期接下來，各項構成通膨的元素也會降下，例如，妖鎳行情的鎳價到10萬美元，現在剩下24570美元，另外包括鋁、錫、銅價也都下跌，若油價、天然氣也跌下，通膨壓力會減輕很多。

謝金河文末總結，回頭看股市，老人與狗的效應又出現了，在股價大漲，離開年缐很遠的時候，正乖離會讓股市回檔，同樣地，現在股市大跌，離年缐很遠，出現的負乖離，也會給市場喘息的機會。