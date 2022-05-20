磁性被動元件電感廠鈺鎧(5228)受惠於車用電子及網通客戶訂單暢旺，今年營運看好，預估全年營收可望年增10%到20%，獲利成長幅度將遠優於營收，今天上櫃掛牌首日股價開高，早盤漲幅逾16%。

鈺鎧為晶片電感的專業製造廠，主要產品為積層式晶片磁珠、積層式晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等；其中磁珠占110年營收比重約75%，電感占比為20%，由於鈺鎧擁有完整的研發團隊，設有專業實驗室和人員，並掌握關鍵磁性材料之設計製造能力，加上鈺鎧為業界少有同時具備乾式與濕式之積層式產線及繞線式電感產線製程，具備即時協助客戶客製化之評估與開發能力，亦為業界中電感品項最齊全之供應商；此外，鈺鎧更擁有經驗豐富的生產線自動化設計團隊，加上堅強的資訊軟體設計能力，讓鈺鎧之產線高度自動化，所有的生產及量測資訊均可自動傳送到系統主機作大數據管理分析，已達工業4.0智慧製造之程度。

鈺鎧2021年度營業收入達7.07億元，年增率為38.38%，每股稅後盈餘為1.71元；2022年第一季營收1.9億元，創歷年同期新高，每股盈餘0.61元。

目前鈺鎧在全球皆有良好的銷售通路，往來客戶高達200多家，多為國際知名品牌及系統大廠，主要客戶為歐美大廠，已建立近20年之長期穩固合作關係，終端客戶更遍及各大歐美品牌車廠。除車用產品，網通相關產品亦有新展獲，高頻電感產品因國內OEM大廠接單生產WiFi模組，公司藉由供貨給國內OEM大廠趁勢打入供應鏈，亦有韓系客戶開始採用。

著眼車用電子市場，IDC預估2024年全球新車搭載智慧聯網系統之比重將超過71%，PWC(全球數位汽車趨勢報告)更預測未來之智慧聯網汽車佔汽車市場之出貨量比重呈現成長趨勢，至2035年，歐美之智慧聯網汽車佔比將超過90%以上，中國亦將達到70%以上。鈺鎧在2021年度之營收大幅成長，最主要就是受惠於車用電子市場需求大增，車用營收占比已提升至35%。

鈺鎧董事長黃其集表示，今年第4季車用占比可望逾40%，與網通成為今年營運成長主要動能，法人預估，鈺鎧今年營收可望年增10%到20%，獲利成長幅度將遠優於營收。