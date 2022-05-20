本土疫情連環爆，醫療量能逐漸吃緊，一名護理師抱怨說，專責護病比是去年的2至3倍，人力根本不夠，導致照護品質幾乎沒有，只是維持讓病人活著就好，面對這樣的現況，指揮中心卻一直喊說醫療量能足夠，讓他忍不住吐槽說，這跟何不食肉糜的晉惠帝有什麼差別？引起網友熱烈討論。

一名護理師在臉書粉專《靠北護理師》上發文說，專責護病比是去年的2至3倍，護理師要發餐、倒水、餵飯、翻身、換尿布、收垃圾、發藥和抽血，面對會偷跑下床的老人家只能一律綁起來，不然就是放任對方跌倒，說真的弄到最後根本超沒照護品質，只是維持讓病人活著就好。

該護理師坦言，每天忙到要爆炸，還有一堆家屬打來問病人狀況，希望他們能替病患洗澡，面對這麼多臥床的病患，如果他們有足夠的人力與時間，難道不想嗎？但現況就是人根本就不夠，大家都連5連5的上班，進去一趟都是3至4個小時，根本沒辦法吃飯、喝水與上廁所，但政府卻一直喊醫療量能足夠，這跟何不食肉糜的晉惠帝有什麼差別？

貼文引起網友熱議，「中央一直壓榨護理人員，只會叫我們共體時艱，來穿上全套兔寶寶實際走訪半天看著我們在做什麼就好」、「乾脆開放家屬進來照顧穿隔離衣，體會護理人員的辛苦」、「現在的臨床護理現況，中央都沒看到，眼睛是瞎了嗎？」、「看指揮中心在那邊信誓旦旦說，醫療能量夠真的會吐血」。