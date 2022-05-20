疫情狂燒之下，如何安頓自己的心，對抗悄悄來襲的焦慮不安？金門縣衛生局建議大家通過深呼吸、泡熱水澡、擁抱和運動、遊戲等紓壓小撇步，幫自己安然走過讓人煩躁的日子。

衛生局提供以下建議參考：

一、一般民眾、已確診或居家隔離的民眾：若因疫情而感到焦慮、煩躁都是正常的，注意不過量接受疫情資訊、維持生活規律，在休養之餘，也可以做一些療癒、輕鬆的活動，如：寫日記、運動、泡熱水澡、深呼吸、玩一些輕鬆的小遊戲、擁抱娃娃、允許自己哭泣。若仍感到不安，也可以進行「腹式呼吸法」，將心安定下來，並保持與外界的聯繫，慢慢適應接下來的隔離生活，讓難受情緒獲得釋放、抒發，也讓內心更加自在。

二、第一線防疫工作人員：觀察自己的情緒狀態，避免情緒耗竭。可以時常與親人、工作夥伴保持聯繫，形成互相支持的網絡，接住彼此。當覺得快被負向情緒感受淹沒時，不妨停下來，嘗試專注於有節奏的呼吸，以「腹式呼吸法」調整身心狀態。

三、家中有孩子的民眾：陪孩子討論及面對疫情，用孩子聽得懂的話告訴他們疫情狀況，並耐心回答他們的提問，避免讓孩子過度焦慮。可適時地擁抱、安撫並陪在他們身邊，提升安全感，也可以與孩子一同進行伸展運動、玩遊戲或其他有趣且紓壓的活動，協助孩子轉移注意力。

衛生局提醒，若自身或親友有強烈的情緒反應，例如嚴重的焦慮、不安、憂鬱、無助或無望感，甚至出現自殺念頭，建議盡快尋求精神醫療、心理專業的協助。也可撥打金門縣衛生局社區心理衛生中心傾聽專線082-337885(周一至周五8：00至17：30)，或撥打全國安心專線「1925(依舊愛我)」求助。