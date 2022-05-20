日本一項研究發現，60歲以上的民眾若無法在1秒鐘內連續唸完6個「他」字讀音，那就要小心了，因為2年後恐出現身體和認知功能下降，嚴重者生活可能無法自理，需要他人照顧。

綜合日媒報導，由日本岡山大學預防牙醫學教授森田學所領導的研究團隊，今年1月在瑞士學術期刊《國際環境研究與公共衛生雜誌》發表一項研究成果，指出口腔健康與身體健康兩者環環相扣，若身體釋出警訊，口腔也會出現徵兆。

研究團隊找來97名超過60歲的受試者，藉由檢查口腔健康、牙齒形狀、牙周狀況、口腔細菌數、咀嚼能力、吞嚥能力、口腔水分和舌壓等，進一步推測其身體退化情形，實測時間約2年之久。

過程中會要求長者在5秒鐘內，重複發出反應嘴唇活動力的「趴」字、反應後舌運動功能的「咖」字，以及反應前舌功能的「他」字讀音。

研究結果發現，發出「他」字讀音的能力，與2年後的虛弱狀態密切相關，只要能在1秒內發出6次「他」就算過關，否則日後身體恐會虛弱不少，甚至生活無法自理，只能仰賴他人照顧。森田學建議民眾可利用碼錶等工具來進行測驗，藉此觀察自身的健康狀況是否有異樣。