台灣民意基金會今公布最新民調，蘇貞昌內閣施政表現，和上個月相比，滿意的人減少2個百分點，不滿意增加3.1個百分點，原本滿意者比不滿意者多6.6個百分點，如今已被壓縮為1.5個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，嚴重疫情當頭，民怨叢生，蘇貞昌領軍的內閣團隊首當其衝。

被問到是否滿意蘇內閣整體表現，8.2％非常滿意、37.5％還算滿意、22.3％不太滿意、21.9％一點也不滿意、10.1％沒意見、不知道、拒答。顯示4成6基本上滿意，4成4不滿意。

游盈隆說，顯示當前國人對行政院長蘇貞昌所領導的內閣施政表現好壞看法分歧，雖然滿意的人略多於不滿意的人，但不滿意的強度明顯超過滿意的強度。

他說，當 Omicron 疫情大爆發，並對人民生活帶來衝擊和傷害時，蘇內閣施政滿意度下滑幅度不算太大，和蔡總統聲望小幅下滑一樣，都顯示民眾怒火還沒真正燒到總統府和行政院，目前頂多只有燒焦的味道。真正的考驗是接下來的一個月。

他表示，蘇貞昌2019年1月上任以來，所率內閣施政表現的民意反應趨勢，最新的施政滿意度和2019年2月完全一樣，但不滿意度遠超過當時。這波 Omicron 疫情來勢洶洶，現在只是剛開始，未來幾個月會 為台灣社會和經濟帶來多大災難，尤其是生命、健康、自由、工作與與所得的傷害無法估計，蘇貞昌院長及其內閣成員能不能有效因應，將重大決定蘇內閣命運和其歷史評價。