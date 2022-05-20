一名29歲郭姓女子，去年和李姓男友發生口角爭執後，因為男友始終拒絕與她見面且不回簡訊斷絕聯繫，一怒下去加油站買了一瓶汽油約男友談判，見面後當場將汽油灑在男友身上，嚇得男友騎車逃跑，未料郭女為逼迫男友出面，竟追到他家門口潑汽油，還拿出打火機意圖放火，男友嚇壞報警。新竹地院審理後依公共危險罪，判郭女拘役50天，可易科罰金。

根據判決書，郭女與李姓男友因發生口角，事後女方不斷傳訊，卻因男友不願意和她碰面及對話，郭女一怒之下，為了逼迫男友出面，在民國110年10月11日晚間至翌（12）日凌晨零時前之間喝完酒後，酒後至新竹市某加油站，購買1個保特瓶裝之汽油。

接著郭女攜帶汽油約男友見面，當場將部分汽油潑灑至男友身上，男友嚇得立刻騎機車逃離現場，但郭女心有不甘，仍不放過男友，再於凌晨1時許，前往男友及其胞姐住處前，持剩餘汽油潑灑在門口，並手持打火機預備放火，意圖以放火逼迫男友出來，經男友報警後將郭女逮捕。

法官審理後，審酌郭女為一具有相當智識經驗之成年人，即使與男友有口角糾紛，也應克制己身之衝動與怒氣、循理性方式解決衝突，但郭女竟未能冷靜面對，以縱火方式危及公共場所之安全，顯見郭女法治觀念薄弱，自我控制能力欠佳，但念其坦承犯行之犯後態度，判郭女拘役50天，可易科罰金。