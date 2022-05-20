子宮頸癌是僅次於乳癌最常見的婦科癌症，卻更是沉默的無聲殺手，患者幾乎毫無前兆，多半是在健檢時才愕然發現。對此，和信醫院婦科資深主治醫師林德熙接受《健康療天室》專訪時，詳細解說子宮頸癌致病因素及防治要訣，更提醒把握「3道防線」，不但能儘早揪出癌症病變，也能增加保全子宮的機會。

非經期腹痛陰道出血埋子宮頸癌警訊！醫揭致病因素「三道防線」，儘早揪出病變。（影音來源／健康療天室）

子宮頸癌有很好的篩檢方式，可以預防及早期診斷癌症的發生，近幾年來也是政府衛生相關單位癌症防治的重點。雖然各個年齡層的女性都有可能發生子宮頸癌，但以25歲到45歲的婦女最為常見。目前已知的致病因子，包括：

1.過早有性行為，通常指18歲以下；

2.多重性伴侶；

3.曾經感染性病；

4.吸菸；

5.人類乳突病毒感染。

（圖／健康療天室提供）

醫師指出，當子宮上皮細胞受到病毒感染時，就容易突變進而進展癌變。現今已經有疫苗可以提早防治人類乳突病毒感染，建議9-21歲的女性、或是未曾有性行為者，接種人類乳突病毒疫苗。至於已有性行為但未曾被HPV病毒染者，施打人類乳突病毒疫苗也可以產生一定的保護力，包括男性也應該考慮施打，對於肛門癌、口咽癌等癌種也有預防效果。

●掌握發現癌變的「3道防線」 私密處異狀要警覺

但要提醒的是，即使沒有性行為也仍有罹患子宮頸癌的機率，因此林德熙醫師指出，定期子宮頸抹片檢查是最安全而有效的篩檢方式，健保也補助30歲以上婦女每3年1次的抹片檢查。此外，日常如果出現這3種狀況，務必警覺就醫：