大陸駐加拿大大使館網站20日通報，加拿大政府19日以所謂國家安全為由，宣布禁止加國電信系統使用中國華為、中興公司的產品和服務，並稱此係經加拿大安全部門評估、與加國盟友協商後作出的決定。中方對此表示嚴重關切和強烈不滿。

中駐加使館稱，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。華為、中興始終保持非常好的網路安全記錄。加方在沒有任何確鑿證據的情況下以所謂國家安全為由，決定將有關中國企業排除在加市場之外，這嚴重泛化國家安全概念，違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中國企業的合法權益。加方聲稱就上述決定同盟友進行了協商，說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的「安全」考慮，不過是政治操弄的幌子。

中駐加使館發言人表示，要強調的是，加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。