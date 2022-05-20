英特爾19日宣布2項新投資案，首先為擬斥資逾7億美元，於美國奧勒岡州希爾斯堡（Hillsborough）建立占地20萬平方英尺、具最先進研究和開發技術的巨型實驗室，聚焦創新數據中心技術及解決加熱、冷卻與用水等領域的問題。

其次，英特爾宣布推出科技產業首款Open IP浸沒式液體冷卻完整解決方案和參考設計。隨著該方案已在台灣完成初步設計概念驗證，英特爾將簡化和加速全球生態系導入浸沒式液體冷卻解決方案，並繼續與生態系夥伴合作，開發和驗證相關解決方案。

英特爾表示，2項投資代表公司致力整合科技生態系，以解決迫在眉睫的全球環境議題。全新的巨型實驗室，將專注於浸沒式冷卻、水資源利用效率及熱回收與再利用等領域將在今年於美國奧勒岡州希爾斯堡的Jones Farm園區開始建造，預計2023年底落成。

英特爾指出，此巨型實驗室將全力推動英特爾數據中心的各項產品認證及測試，包括Intel Xeon、Intel Optane、網路介面和交換器設備、Intel Agilex FPGA、Xe架構、Habana加速器及正在開發中的未來產品。

同時，該巨型實驗室也會舉行先進技術展示，讓客戶和合作夥伴能在實驗室中觀察與測試英特爾產品在數據中心環境的表現，以便加速新技術在整個生態系中的應用。

而業界首款Open IP數據中心浸沒式液體冷卻解決方案和參考設計，則是一項開放、易於部署且輕鬆擴充的完整冷卻解決方案，讓合作夥伴能因應數據中心功率密度持續上升趨勢，加速導入英特爾解決方案，以強化營運效率。

英特爾指出，初步的解決方案和概念驗證，將由台灣英特爾和整個台灣生態系共同攜手、分階段合作完成，並計畫拓展至全球市場。未來將繼續與生態系夥伴合作，開發和驗證相關解決方案。

數據中心占全球1％的電力需求和0.3％的碳排放量，藉由投資標準化冷卻技術和未來的創新研發，英特爾承諾讓解決方案更為永續。研究顯示，與傳統數據中心相比，具能源再利用的浸沒式冷卻技術，能將碳排量降低45％，有能力本質改變數據中心建造與營運方式。

英特爾執行副總裁暨數據中心和AI事業群總經理Sandra L. Rivera表示，數據中心與其設計的未來，將仰賴創新與永續性技術的實踐。2項投資計畫可看出英特爾對全球合作夥伴關係的貢獻，並對英特爾日以繼夜協助實現永續性未來的努力感到自豪。