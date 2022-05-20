今天520是蔡英文總統就職滿6年紀念日。無黨籍立委高金素梅指出，在520前夕，台灣本土累積確診數達破百萬例，這就是民進黨的執政成績單，她籲全民千萬別忘記，在蔡6周年的今天，本土單日確診數已近10萬、單日死亡59人，還有一位4歲小妹妹多重器官異常、腦炎、重症住院，「我們不會善罷干休的，你們就等著下台謝罪吧！」

高金素梅今日在臉書發表《執政六周年，確診破百萬！》內文表示，蔡英文執政已滿6年，但在疫情爆發的這2年，凡是要通過法令、編列預算、動員人力的給錢政策，都在總統府的防疫會議上敲定、在立法院裡通過；凡是採買疫苗、進口快篩要怎麼花錢的決定，卻都是在民進黨中常會上宣佈。

高金素梅質疑，這種黨政不分、以黨領政的惡習，不正是民進黨在野時，最唾棄的行徑嗎？從什麼時候開始，民進黨也陶醉在執政的權力慾望中，變成現在這副自己以前都討厭的模樣呢？

不僅如此，高金素梅強調，對這場雜亂無章、假公濟私的防疫亂局深惡痛絕的人民們，為了不讓民進黨轉移執政無能、施政冷血的焦點，我們千萬不要忘記，在蔡英文就職6周年的今天，台灣本土確診數已近10萬人、單日死亡59人，還有一位4歲小妹妹多重器官異常、腦炎、重症住院，至今還生死未卜。高金痛批：「民進黨政府，你們把台灣搞得民不聊生，我們不會善罷干休的，你們就等著下台謝罪吧！」