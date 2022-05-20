AV導演圤智雨因拍攝《華根初上》，將「FBI帥哥」網紅鄧佳華推進成人界造成轟動，常在臉書推薦漂亮女生的他，近日曬出李妍憬的對比照，只見身形有明顯差異，讓他忍不住狂酸：「以前女神，現在豬神」，嗆辣發言引起網友熱議。

圤智雨表示跟李妍憬通電話時，被抱怨為何要在臉書上推薦她討厭的女生，對此，他回覆：「妳討厭的人不代表我討厭呀」，沒想到竟讓李妍憬嫉妒起來，讓他決定以「最可怕的方式」推薦她，接著曬出兩張對比合成照，一張是10幾年前赤裸上半身，用雙手遮住重點部位所拍的火辣照，另一張則是她體重邁向巔峰的暴肥照，接著狂酸：「妳看妳，以前女神，現在豬神，減個肥好嗎？不要把自己變大媽」。

眼見崩壞照被圤智雨PO上網，李妍憬也立刻曬出美照反擊，只見她恢復昔日火辣身材，臉型也變成瓜子臉，眼見兩人一來一往互動，網友也紛紛留言：「不要說胖，要說膠原很豐富」、「她現在肉肉的也很漂亮啊」、「我覺得都很好看啊～顏值高到胖瘦都好看」、「她在我心中是正妹吶」。

眼見對比照引起網友熱烈討論，李妍憬則是無奈向圤智雨喊話：「你還是刪掉好了，我現在瘦了，你真是狗嘴吐不出象牙⋯沒關係啦！來日方長」，對此，網友則是安撫她：「有在看妳直播的都會知道妳現在是瘦的」、「 格格請息怒，胖有胖的市場啊」。