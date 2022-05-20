大陸四川省地震局微博消息，5月20日8時36分，四川省雅安市漢源縣境內（經度102.48°，緯度29.67°）發生芮氏規模4.8地震，震源深度20公里。本次地震雅安漢源、瀘定、成都部分地區震感強烈，綿陽、資陽、內江部分地方也有震感，尚無傷亡災損傳出。

地震發生後，總隊立即調派雅安支隊3支前突小組共15人3車前往震中核查災情，命令雅安支隊地震救援隊60人立即趕赴震中開展救援，同時命令成都、樂山、眉山、甘孜、涼山、德陽、綿陽、資陽等8個支隊（3支重型地震救援隊、5支輕型地震救援隊）共660人及訓保支隊集結待命。

中國天氣網稱，四川雅安市漢源縣地震震央位於宜東鎮。宜東鎮未來3天多陰雨天氣，以小雨為主，明天氣溫下降，最高氣溫將從今天的21℃降至15℃。

中國地震台網正式測定，5月20日8時36分，在四川雅安市漢源縣發生規模4.8地震，震源深度20千米。此次震中位於宜東鎮，附近的鄉鎮還有大堰鄉、牛背山鎮、富鄉鄉、富莊鎮和清溪鎮等。震中距瀘定縣36公里，距滎經縣38公里，距雅安市66公里，距成都市188公里，地震造成周邊震感明顯。