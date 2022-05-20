5月21日是二十四節氣中的小滿，太陽過黃經60度，稻榖逐漸成熟所以稱為小滿，此時氣溫升、雨水增多、濕氣變重，大家養生必須去濕，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。命理專家小孟老師也分享小滿的6大禁忌。

小滿禁忌：

1.忌露肚臍：小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致濕 氣入體影響健康。

2.忌生冷飲料：小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3.忌浪費米食：小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4.忌吃助濕食物：小滿天禁吃助濕食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發濕疹、風濕疹。

5.少熬夜：小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘，頭髮癢、喉嚨不適。

6.不要吃隔夜菜：小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。