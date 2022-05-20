勇士在西區冠軍賽首戰痛宰獨行俠25分開出紅盤，先前一度確診缺席的勇士總教練科爾，20日在訓練後受訪表示，「這是世界上最具競爭力的籃球賽，我們彼此尊重，但接下來西區冠軍賽可能變得更加激烈，因為兩隊都很想贏，這就是競爭！」

提到當前勇士內部氣氛，科爾表示，「這是一種令人暈眩的快樂，畢竟我們過去兩年無緣季後賽，能夠走到這裡大家都很興奮，有些年輕球員在之前闖進總冠軍賽期間還不在隊上，我們還有渴望回到總冠軍賽的老將，這是很棒的搭配組合。」

至於「追夢」卓雷蒙格林的高昂情緒帶給球隊的正面影響，讓科爾不禁稱讚，「當格林開始打好的時候，你完全能夠看到與感受到，只要當她開始帶著情緒打球，整個場館氣氛都被點燃，只要他開始處於進攻模式，我們就在最佳狀態了。」

不過卓雷蒙格林把首戰贏球關鍵歸功於「浪花弟」克雷湯普生的完全復活，「現在大家對於球員發揮判斷取決於能否投進，我希望湯普生不要相信那種說法，因為他似乎這麼認為，還在說什麼努力恢復當中，才不是這樣，他已經恢復到過去的自己了。」