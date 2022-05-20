看不懂資產負債表，說不出留學地英文名，卻冒充美國常春藤名校金融專業高材生，謊稱學校內部有高收益保本的投資理財項目，非法集資父母親朋詐騙高達1.6億元（人民幣，下同）。這讓近日才25歲的大陸留學生胡某被浙江海寧市檢察院以集資詐騙罪提起公訴。截至目前，除支付本金及收益回報的1.1億元外，仍有4231萬元無法歸還。

據《浙江法制報》報導，胡某2017年5月在留學美國的社區大學學業結束後，告訴父母因自己成績優秀可以去更好學校，委託仲介向美國10所名校投遞簡歷，宣增被耶魯、哈佛等多所名牌大學錄取。一家人商議後，最終選擇了賓夕法尼亞大學沃頓商學院的金融管理系就讀。

2018年初，胡某告訴父母，自己作為沃頓商學院金融管理系的學生，可以投資該校內部高收益保本的投資理財專案。二人欣然拿出30萬元給兒子，沒過幾個月胡某宣稱自己已靠這筆投資賺了120萬元。

自此30萬元變120萬元的「投資傳說」被廣為流傳，就靠著父母親友的口口相傳，一年多時間內就吸引了數十名投資者前來投資，金額高達1.6億元。

但每當有投資人問起項目詳情，胡某總會以涉密為由拒絕，只在朋友圈發佈沃頓商學院畢業證書、宣稱沃頓商學院為其提供8000萬美元的資金證明等文件，來證明專案的真實性。直到2020年8月，胡某以學校系統升級、疫情等理由，拖延兌現本金和收益，投資人曹某向公安機關報案，胡某的真面目才被揭開。

調查發現，胡某在拿到投資款後肆意揮霍。租賃豪車、購買奢侈品、去澳門賭博，前期本息也主要通過借新還舊來實現。而所謂名校高材生、沃頓商學院的投資項目全是謊言。