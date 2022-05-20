國泰金(2882)公布5月國民經濟信心調查結果，在主要央行加速緊縮與本土疫情迅速升溫，影響景氣展望及民眾消費意願，此外，全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股跟隨國際股市震盪，股市情緒與風險偏好皆下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的3月景氣對策信號由由黃紅燈轉為綠燈，領先與同步指標皆下跌；調查顯示，主要央行加速緊縮，大陸防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數由4月-16.0下降至-25.9，現況指數由4月-16.5走低至-43.8，民眾薪資上漲預期指數由4月7.1降至至0.6，大額消費意願指數因本土疫情持續升溫而進一步降至-9。房屋交易調查方面，賣房意願指數下降至-8.3 (4月：-2.3)，為半年新低，近期央行貨幣政策緊縮與本土疫情上揚明顯影響民眾的賣房意願。

主計總處估計2022年經濟成長4.02％，通貨膨脹率2.48％，調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.09％，低於4月的3.30％，78％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.66％，較4月的2.36％明顯上升，89％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中高達45％民眾認為通貨膨脹率會介於2.5-3％區間。

全球主要央行加速貨幣政策緊縮，台股表現跟隨國際股市震盪。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大幅走低至-12.9 (4月：2.9)，風險偏好指數亦滑落至2.9 (4月：12.0)。

時事題針對民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法，結果顯示有33.4％民眾有意願參與除權息，相對2021年5月調查減少0.2個百分點，34.0％的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少0.6個百分點，另有32.6％民眾無意見。整體而言，民眾對於參與除權息的意願與上次調查相近。

每年5月報稅季來臨，投資人有賣股票基金資產換現繳稅或節稅的需求。與2021年5月調查結果比較，調查結果顯示：有58.1％的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加2.5個百分點，而15.8％民眾會出脫股票基金，相對上次調查減少3.3個百分點，26.1％則無意見。整體而言，民眾在報稅季前是否出脫股票的看法與上次調查相近。