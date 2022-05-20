5月的混亂讓股市信心急降，據國泰金控20日一早公布5月國民經濟信心調查結果，5月有42.2％的受訪者認為未來半年台股會比現在下跌，比4月再多出11個百分點，創2020年4月之後、即25個月來的新高，台股信心指數亦從4月的2.9，急墜到-12.9，亦是25個月新低，並終結連續六個月的股市正信心。

但同時間，5月依舊有25.9％的受訪者有意願將現金、定存轉進股票投資，比4月僅少不到5個百分點，代表有許多民眾依舊想逢低進場撿便宜，股票投資依舊維持「正意願」，5月風險偏好指數依舊有2.9，這波已維持長達24個月正投資意願，創國泰金2010年3月啟動此調查以來，最長期間的庶民正投資意願。

5月國泰金亦調查民眾在報稅月來臨前，會不會出脫股票或基金來繳稅，有58.1％的人表示可能性不高或完全不可能，比2021年5月調查調查時，還多出近3個百分點，代表投資人「惜售」，不會在市場回檔之際，為了繳稅資金，就逢低賣出股票或基金。5月表示可能為了報稅賣股票或基金者有15.8％，比去年同期少3.3個百分點。