廖婦陷入愛情陷阱，便依詐騙集團指示來到高鐵站，將準備好的17萬餘元交付給拄著拐杖的謝姓老翁，面交順利完成時雙方還開心地合影留念，成了警方破案的鐵證。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

史上最老82歲謝姓老翁去年陷入愛情陷阱，未料老翁不但未清醒，還被詐騙集團利用當車手。（高雄市警方提供／林雅惠傳真）

史上最老詐騙集團車手！82歲謝姓老翁去年陷入愛情陷阱，未料老翁不但未清醒，還被詐騙集團利用當車手，日前高雄市杉林區66歲廖姓婦人匯款17萬餘元給網路結識的「海外石油工程師」男子，之後察覺異狀而報警，旗山分局警方循線逮捕車手，發現取款的車手竟是拄著拐杖、高齡82歲的老翁，創下國內車手最高齡的紀錄，不過謝翁卻宣稱，是網友委託他「幫忙拿錢」，但他交代不清來龍去脈，警訊後依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，謝姓老翁是基隆人，與母親及兄弟同住，家中有聘請1名外勞，且領有老人年金，研判經濟狀況尚可，不過謝翁去年在網路上結識一名詐騙集團女網友，不僅被該女網友騙錢騙感情，也利用他去當車手，老翁去年就被利用當車手，到苗栗縣向1名70歲獨居老婦人收取詐騙的280餘萬元，被警方查獲送辦，檢方訊後裁定1萬元交保。

沒想到，謝姓老翁仍執著「幫忙女網友拿錢」，詐騙集團這次利用他南下高雄取款，被害人則是今年4月險被網友「烏克蘭戰地醫師」詐騙66萬餘元的66歲廖姓單身老婦人，廖婦表示，在網路認識一名自稱海外石油工程師的男子，對方稱近期要購買機器設備，但手邊的錢不夠，急需借用一筆現金，廖婦陷入愛情陷阱，便依詐騙集團指示來到高鐵站，將準備好的17萬餘元交付給拄著拐杖的謝姓老翁，面交順利完成時雙方還開心地合影留念，返家後，廖婦越想越不對勁而向警方報案，雙方合影照片，成了警方破案的鐵證。

專案小組展開查緝，調閱車手與被害人面交地點周邊影像、衣著特徵，掌握嫌犯搭乘車輛及去處等線索，並利用雙方合照鎖定老翁身分，經比對確認車手是設籍基隆的82歲謝姓老翁，全案報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方持拘票北上經過多日埋伏，終於在5月17日上午逮捕謝嫌到案。

警方表示，謝嫌當時身上還穿著面交取款時的黃色外套，這個證據讓他百口莫辯，不過謝姓老翁仍否認犯行，不斷強調是「幫忙女網友拿錢」，警方一再點醒他，讓他無法辯駁，全案詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，警方將持續溯源擴大追查詐騙集團成員到案。

82歲車手詐騙國內最老