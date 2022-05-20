今年度國中教育會考即將在5月21日及22日登場，考場分別設在基隆高中、基隆女中及海大附中等3校。基隆市教育處表示，在疫情期間，已強化各地考場的防疫相關措施，讓學子們能夠安心應試。

基隆市政府教育處指出，今年參加國中教育會考的基隆考區考生共有2832人，為強化防疫措施，一般考生可於20日下午3時起赴考場認識環境，但居家隔離中的考生，則不開放查看試場，當天考場大門處，將有專人引導至第二備用試場參加考試。

基隆考區的考場分布，與往年一樣，特殊生試場及暖暖、明德、南榮、建德、百福與碇內等6校的考生，試場在基隆高中，總應考人數約877人；至於中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙等6校試場則是在基隆女中，總應考人數約1124人；另外，二信、聖心、八斗、中正及正濱等5校試場則是在海大附中，總應考人數約831人。

基隆市教育處表示，因應疫情發展，3處考場特別在考試前中後3天進行考場環境消毒，並設置36間第二備用試場給居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試，並規劃防疫計程車為第二備用試場應試考生提供安心接送服務。

教育處特別提醒，若考生確診，且尚未解除隔離，或是快篩陽還沒PCR檢驗，又或是還沒拿到PCR結果的考生，都不能應試。這些考生應於6月4日、5日參加補考，補考後採外加名額進行分發，不影響升學權益。

今年會考的成績單預計將於6月10日寄發，並開放網路成績查詢；若需申請成績複查，則於6月12日、13日，上午9時至下午4日開放辦理。