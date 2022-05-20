民眾到場後僅需提供預約畫面給現場人員審核即可領取。（林口區公所提供）

便民服務再升級！為了因應大量的居家照護及居家隔離民眾，林口區公所先前運用[email protected]成立「居家照護小幫手」，深獲民眾好評，如今區公所再把服務升級，民眾只要透過app線上填寫預約單，就可以在區公所確認資料後，通知民眾到場領取關懷包及居隔者快篩試劑，隨到隨領省去現場久候或資格不符白跑一趟的時間。

由於國內本土疫情持續延燒，每日確診數向上攀升，新北市全國人口最多，因此也是疫情的重災區，面對大量民眾打電話到公所詢問防疫相關事項，林口區公所透過[email protected]成立「居家照護小幫手」，只要使用手機就可以在這個平台取得相關資訊，甚至有緊急求助的案件，也可透過平台讓公所人員協助向衛生所進行通報，根據區公所統計，自小幫手開辦一個多月以來，以協助近10起的緊急求助案件。

林口區公所主任秘書柯建輝表示，因應市府自5月9日之後將確診者的關懷包下放至公所辦理，林口區公所現也將小幫手服務升級，推出關懷包及快篩試劑線上預約功能，只要民眾在家線上預約，待資格審核通過後，公所便會通知民眾到場領取，不僅減少大幅等待的時間，也分散人流避免現場群聚，還可以避免到場後才發現資格不符白跑一趟的窘境。

協助辦理發放快篩試劑及關懷包的經建課長鄭舒文說明，目前會先透過小幫手發布預約訊息及表單，民眾可自行在家填寫資訊，將檔案回傳小幫手後，會請課內同仁先利用系統查詢民眾資格，符合資格的民眾會再由同仁向民眾聯繫領取關懷包的時間，而針對資格不符的民眾也會個別聯絡通知原因。

林口區長藍品畯表示，這次推出的確診者關懷包及接觸者快篩試劑領取預約功能，主要透過確診者委託親友協助代領家戶確診者的物品，服務的不僅是單一民眾，更是整個家庭，希望能夠透過最簡便、最快速的服務，協助民眾解決最迫切的需求。