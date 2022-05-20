前年送香包照片遭盜用，國民黨新竹市議員林耕仁今赴新竹市刑大報案。（王惠慧攝）

國民黨新竹市議員林耕仁日前接到民眾電話，在網路看到1個販售香包的網站，不僅盜用林耕仁照片，更偽造新竹市府公文，謊稱要舉辦端午公益愛心網路販賣會。林耕仁今（20）日赴新竹市刑大報案時表示，擔心民眾受騙上當、不願姑息，因此決定報警。新竹市刑大副大隊長胡竣凱表示，已接獲市議員報案，報案內容有疑似網路詐騙的情形，目前案件全力偵辦中。

林耕仁指出，2020年端午節曾製作純中藥香包贈送給新竹市民，沒想到前兩天接到南部民眾打來的電話，指出有人假借慈善捐贈的名義，盜用他當時的照片，並偽造新竹市政府的公文，在網路上販售香包。該網站上不但直接使用林耕仁拿著香包的照片，更主打是「端午愛心中藥香包」，以每個108元的價格販售，左上角還不時跳出「搶購成功」的畫面。

林耕仁強調，自己從未授權相關的商業活動，也對詐騙予以最強烈的譴責，今到警察局報案，就是絕對不容許不法之徒假公益、愛心之名來詐騙。近來網路詐騙猖獗，很多資訊真假難辨，民眾消費前務必要看清楚相關資訊，如果有任何的疑問，可以撥打165反詐騙專線。