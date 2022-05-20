幼兒快篩對許多家長是場惡夢，小小孩被戳鼻孔時，經常哭鬧，可能導致快篩結果不準確。新北市議會民進黨團副總召集人李倩萍與幹事長羅文崇20日舉行記者會，呼籲新市長侯友宜在疫情洪峰抵達前，盡速配妥兒童唾液快篩，且新北第二預備金4億元目前僅動用1000多萬，還有足夠預算可運用。黨團也建議中央推動唾液快篩實名制，讓有需要的孩子可以使用。

新北市衛生局表示，新北市第一波已經採購五萬劑唾液快篩試劑，後續將視需求滾動調整增加採購。目前全國只有核准一個廠牌，只有一個選擇，價格也固定。

李倩萍表示，大部分人都有快篩經驗，連大人都非常不舒服，不用說小朋友，許多家長幫忙小孩快篩一個小時下來弄得人仰馬翻，還可能失準，也就是為何幼兒園、公托經常出現孩子原先篩檢陰性，不到一天又變陽性。

李倩萍說，當新北家長還在煩惱的時，桃園市已採購10萬劑唾液快篩，且已全數到貨並開始發放給全桃園市公私立幼兒園使用，她呼籲，新北市應趕快跟進辦理，依新北市幼兒人口比例，備妥20萬劑以上唾液篩供新北市學齡前的孩童使用。

幹事長羅文崇表示，新北市累計確診人數已將近36萬人，每10萬人發生率為3936.6，這次疫情也讓未打疫苗的學齡前孩童成為家長最擔心的族群，新北市府要趕緊備妥學齡前孩童適用的唾液快篩，中央及地方也應趕快著手來擬訂兒童唾液快篩實名制，比照去年兒童口罩實名制模式，讓家有學齡前孩童的家庭，優先取得唾液快篩，減輕家長排隊負擔也第一時間保障學童健康。

兩人也說，新北市第二預備金目前只動用1000多萬，希望市府盡速採購，別讓超前部署淪為口號。