很多夫妻都是大難臨頭各自飛，但徐楓不同，她當年為替前夫還債，因此復出演戲，卻意外和債主產生了情愫，也就從此走上了人生巔峰。徐楓1970年在電影《俠女》中飾演堅毅果敢的角色，戲外的她同樣具備女強人的氣質，小時候是貧苦出身，踏入影壇後人生從此開始反轉，自76年到80年就拿過三座影后大獎，在1979年和湯臣集團創辦人湯君年結婚，丈夫逝世後便接管市值數百億的事業，並將其發揚光大，人生起落堪比電影精彩。

徐楓與老公湯君年。（圖／中時資料照）

徐楓1976年嫁給富豪前夫徐志強，本以為可以過上衣食無憂的生活，沒想到兩人結婚沒多久，徐志強就破產了，為替前夫還債，徐楓只好拾起老本行，復出拍戲賺錢。但也正是因此，徐楓認識了可以一起牽手走一生的人，也就是債主之一湯君年，徐楓當時已經離婚了，湯君年也不在意徐楓二婚的身分，主動追求徐楓，兩人的感情進展火速，當年兩人的婚禮可說是轟動演藝圈，光是布置禮堂就用了三萬朵玫瑰。

徐楓與兩位兒子一同步上金馬星光大道。（圖／中時資料照）

兩人婚後過上了幾十年的快樂生活，徐楓為湯君年擴張事業版圖，還生下兩子湯子嘉、湯珈鋮。令人遺憾的是，湯君年在2004年因病逝世，在集團搖搖欲墜時，徐楓體現出女強人的實力，接管了湯臣集團，不僅把事業穩住，還將生意越做越大，如今集團市值已超過百億。2個兒子也在商場上叱吒風雲，長子湯子嘉掌握上海湯臣建築版圖，而次子則在港澳負責房產事業，還因出眾的外貌和能力，在網路上擁有屬於自己的後援會。