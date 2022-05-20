總統府祕書長李大維、副祕書長李俊俋今（20日）上午9時許，陪同監察院副院長被提名人李鴻鈞拜會立法院民進黨黨團。（葉書宏攝）

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，李擔任過5屆立委，與黨團資深立委都熟識，黨團會支持，人事同意權都一致投票。（葉書宏攝）

總統府祕書長李大維、副祕書長李俊俋今（20日）上午9時許，陪同監察院副院長被提名人李鴻鈞拜會立法院民進黨黨團，歷時約20分鐘，會議中數度傳出掌聲。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，李擔任過5屆立委，與黨團資深立委都熟識，黨團會支持，人事同意權都一致投票。

鄭運鵬表示，上周是NCC被提名委員來拜會，今則是李鴻鈞拜會，預計下周二行使同意權投票；李擔任過5屆立委，與黨團資深立委都熟識。

鄭運鵬轉述李鴻鈞拜會過程中5提及，本來卸任立委後要休息，沒想到就遇到疫情，接觸登山運動，踏遍雙北市周圍的山岳，因此，心境也有了不一樣的想法，剛好總統對他有青睞，希望他可以來為國家服務，才會決定接受總統提名。

鄭運鵬表示，拜會過程中李鴻鈞與黨團成員們一一握手，大家都很歡迎他，有些很有交情，「下周二黨團同意權投票應該是沒有問題的！」李鴻鈞是少數被提名人來黨團拜會，不僅有專業而且有私交，以前很多被提名人，黨團成員都不認識，他算是比較特別的被提名人，這也是總統青睞他很重要的地方。

至於黨內先前傳出不支持的聲音，鄭運鵬表示，自己也有私下與李鴻鈞聊天，之前提名程序過程中黨團成員是不知道，是經由媒體得知，過去無論對他個人或政黨政治、監察院工作，每個人都有不同看法。

鄭運鵬轉述李鴻鈞說法，對於不同的聲音覺得這很自然，畢竟長期擔任立委，大家有這樣的表達，這是很正常的狀況，未來若有機會擔任副院長，李很願意隨時虛心檢討。鄭運鵬強調，黨團會支持，人事同意權都一致投票。