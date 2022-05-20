台北市議員徐巧芯昨(19日)遭PTT網友爆違規停紅線，還施壓員警不得開單，信義分局緊急澄清表示，密錄器證實該員警指控之情事非事實，而在PTT爆料的網友事後竟私訊徐巧芯道歉稱「本人深感後悔，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒」，還說一切都是他情緒發言與查證不實。信義分局三張犁派出所，已在昨晚開立900元罰單，警方並強調絕對支持同仁嚴正執法，已補正製單舉發，但員警執勤違失部分，將依規定處理，並加強教育訓練，以維勤務紀律。

但根據監視器及員警密錄器畫面，徐巧芯紅線違停證據俱在，信義分局三張犁派出所也在昨(19日)晚間6時許，依《道路交通管制條例》第56之1條第1款，在禁止臨時停車處所停車，對徐巧芯開出900元罰單。

徐巧芯遭爆料違停紅線施壓員警不能開單，事後證實員警不願開單，卻上網帶風向，還請友人至PTT爆料。(翻攝畫面)

回顧整起爆料事件，一名網友在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題爆料，他說當時徐巧芯稱「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們回去再講吧」，因此員警沒有開單就讓她走了，還說之前開過的經驗「有開等於沒開」怒批徐「當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一」。

徐巧芯隨後PO文反擊，表示違停自己確實有錯，但她多次要求徐姓員警照常開單，對方卻開始推拖，不願開單，她覺得情況有異，擔心有後續問題，因此記下員警名字，結果2小時後就出現爆料文，且該員警還在IG上PO動態控訴。

信義分局也出面回應，表示檢視過同仁密錄器後，徐巧芯全程確實並無施壓，反而是不斷要求員警依規開單，與同仁控訴內容不一致，且議員也未曾因交通案件向分局關心過。信義分局回應後，徐巧芯也再度於臉書PO出回應，表示自己開始是詢問開單規定「是勸導或直接開單」，員警說明完畢後就請對方立刻開單，有後續問題會再詢問。

豈料該員警突然拒絕開單，讓徐巧芯直言「你不開單我們很為難」，但員警仍堅持拒開，才因此覺得事情有異，記下員警密錄器上的姓名，沒多久後就看到PTT爆料文，她說違停是自己的錯誤，不會狡辯，日後也會改進，並已請信義分局開出罰單，但她強調所謂的要求員警不能開單非事實，該名員警與友人的不實爆料已損害她名譽，整個過程引起的風波，自己也感到非常抱歉。