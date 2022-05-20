美國初領失業救濟金增幅高於預期，且5月費城製造業指數降至2.6，導致市場對於經濟成長擔憂，美股四大指數全數下跌，跌幅介於-0.75%至-0.26%，惟三大美期指齊揚，日韓股今同步走揚，台股今開漲41.6點，加權股價指數報在16061.92點，隨即漲幅擴大至百點，指數最高達16158點，站上5日線、10日線，盤面偏向題材個股，且成交量能相較昨日減緩。

電子權值股部分，晶圓雙雄台積電(2330)開高震盪，漲逾1%、股價最高暫報529元，成功越過昨盤中高點，貢獻大約50點，聯電(2303)震盪於盤上小漲，站穩5日線與50元大關。鴻海(2317)震盪於平盤附近，大立光(3008)開高走揚，漲幅近1.9%，聯發科(2454)早盤跌幅在0.5%~1%區間震盪。

航運股今喊漲，成交比重約1成5，台驊投控(2636)出手買陽明，顯示對航運前景持續看好，貨櫃三雄陽明(2609)盤初漲逾2.5%，長榮(2603)、萬海(2615)稍早漲1.5%，只是長榮盤中壓回到平盤附近、漲幅明顯收斂，散裝航運裕民(2606)大漲逾4%，台驊、志信(2611)漲幅也一度達3.5%。

鋼鐵股同步轉強，中鋼構(2013)強漲近7%，中鴻(2014)、大成鋼(2027)分別漲4%、2.2%。今正值520，政策概念股有不錯發揮，風電族群華新(1605)勁揚5%，上緯投控(3708)漲2.7%，其餘世紀鋼(9958)、唐榮(2035)、華城(1519)、大亞(1609)齊揚。

分析師表示，聯準會5月如預期升息2碼，6月將啟動縮表，美國近日公布的經濟數據不佳，投資人對於未來經濟成長放緩的擔憂，使得美股走勢動盪。不過，考量上海將逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，台股指數今力守萬六整數關卡，且站回5日、10日均線，技術指標偏多，建議可逢低擇優短打操作。