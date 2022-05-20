德國人工義肢和醫療器材製造商Ottobock周四表示，由於當前金融市場的動盪，公司將延後IPO計畫。

董事長Hans Georg Naeder說，原則上來說，IPO仍是該家族公司一個不錯的選項，但是當前的地緣政治緊張形勢，以及戰事對金融市場不安的影響，所以現在還不是IPO的時候，「在當前環境下，Ottobock沒有IPO壓力，我們可以自己選擇合適的時機」。

Ottobock成立於1919年，當時主要為第一次世界大戰的退伍軍人製造義肢。目前創辦人Naeder家族人士擁有8成股份，瑞典的收購基金殷拓集團(EQT)擁有其它兩成。

Ottobock的主要競爭對手有冰島的Ossur、美國的Hanger、美商英維康(Invacare)、美國的Ekso Bionics，它們皆為上市公司。

該公司內部人士說，最近醫療器材技術公司的股價大跌，令人懷疑Ottobock是否可以達到50億至60億歐元估值的目標。