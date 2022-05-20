許多情侶交往久了都會遇到感情「厭倦期」，因為在一起時間長了，慢慢看清對方真實的一面，就會產生審美疲勞和厭倦感，對另一半不再有新鮮感，不再熱情滿滿，更不再有愛你愛到骨子裡的勁頭。不過在十二星座中，有三個星座卻可以沒有愛情倦怠期，下面就來揭秘這些深情的星座是誰吧！

TOP3 雙魚座

雙魚座天生擁有戀愛體質，愛情就是他們的精神食糧，雙魚對於愛情就像是魚兒離不開水一樣，只要能夠談一場浪漫的愛情，他們就願意付出一切去愛，對另一半極少有厭倦的情緒，因為他們在與另一半相處時，根本不在意對方的優缺點，哪怕對方是壞人或是缺點一大堆，他們也不在意，照樣把每一天當成熱戀來過！雙魚基本上沒有愛情倦怠期，即使有也是非常短的。

TOP2 金牛座

金牛座對感情比較慢熱，他們就像支悶葫蘆，老是讓人摸不透，但如果他們認定一個人後，對另一半的感情只會越來越深，極少對戀人有厭倦感，因為金牛座和另一半相處的時間越長越有安全感，也就越懂得主動去付出，他們在戀愛過程中發現戀人更多的優點時，只會增加越來越多的好感，即使對方有不少缺點，寬容的金牛座依然不計較，他們只管用心去經營眼前的愛情。

金牛座和另一半相處的時間越長越有安全感。(圖/觸mii)

TOP1 摩羯座

身為工作狂的魔羯座，常忙於工作而減少和另一半相處時間，不過這卻讓魔羯體驗不到愛情倦怠期的感覺，因為和戀人相處時間不長，他們只懂的在有限時間裡認真去愛對方，基本上他們不會對愛情有任何厭倦，平時一有時間只想多陪伴另一半。對於魔羯來說，就算看到另一半不完美的一面，他們都不會動搖心中的愛，因為魔羯認定一個人就不曾想過分開，反而越愛越離不開，因此魔羯的愛情倦怠期是最短的。