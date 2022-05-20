為減輕家長負擔，教育部今(20)日宣布，2至未滿5歲育兒津貼將分兩階段提高額度，第一階段是自110年8月起，由每月新台幣2500元提高至3500元，第二階段則是將從今年8月起，達加倍目標為每月5000元。

教育部說明，在津貼核發上，各月份將由各地方政府於受理申請的次月月底前，按月撥付，例如：111年8月第1名子女津貼發放額度為新台幣5000元，將由各核定機關於111年9月月底前撥付津貼至申請人指定帳戶。

教育部統計人數，從110學年至111年3月，共計約45.9萬名幼兒受益，並持續辦理中。

教育部表示，為因應少子女化現象，行政院於110年1月29日修正核定「我國少子女化對策計畫（110年至113年）」，對於6歲以下幼兒教育與照顧，以「平價教保續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」為主軸，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標。

教育部指出，自108年8月起，銜接衛生福利部0至未滿2歲育兒津貼，全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，以提供未滿5歲的家庭育兒協助措施無縫銜接。

教育部提到，對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。