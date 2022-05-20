據蔡政府防疫滿意度最新調查，超過58％的受訪者不滿政府快篩試劑政策與準備、近5成不滿意新冠肺炎治療藥物的政策，顯示台灣疫情海嘯來襲，政府防疫措施亂成一團。民眾黨團今召開記者會，呼籲政府出面整合確診通報、視訊看診預約管道與系統，別讓醫療人員和病人無所適從。

立委高虹安表示，政府力推健康益友APP，讓居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性時，可線上預約視訊診療。健康益友APP難用又落後，網路評價只有1.5顆星，光是5月初以來就湧入1000多則評論抱怨系統塞車、驗證程序當機等問題。連指揮中心都在5月12日呼籲民眾別湧入健康益友APP，所謂「健康的好朋友」根本就無能滿足民眾亟需的診療需求。

高虹安直言，健康益友APP除了民眾觀感不佳，根據第一線醫療人員操作經驗，通訊診療系統可以說落後到爆，不僅缺少身份把關機制、醫令系統也未跟進，醫師需要花費大把時間一一核對人名，也無法做資料存證，人工智能變成工人智慧，無疑再度加重醫護的工作負擔，榨乾僅存的醫療量能。

此外，高虹安稱，去年曾因PCR通報不及引發熱議的「校正回歸」，近來法定傳染病每日通報件數又開始與當日指揮中心公告新增病例數產生落差，是否又再度發生因量能不足導致即時疫情掌握落差，同樣值得關注。

民眾黨團幹事長張其祿表示，PCR採檢或快篩陽性視同確診的資料上傳疾管署後台，民眾可第一時間從健保快易通APP得知是否確診，不過中央法傳系統流程緩慢，導致隔離通知單開立不及、確診者關懷程序無法啟動，引發不少民怨。

張其祿更指出，政府投入1204億做防疫動員，近期確診人數迅速飆升，快篩、確診通報與視訊看診卻通通出包，行政院還要將《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期間延長1年，動支剩餘的1300億元，逼迫納稅人含淚同意。

張其祿稱，衛福部去年共有4項遠距看診平台設置、資源整合相關的採購案，總決標金額高達5997萬元，最後成果讓人民和醫療人員抱怨連連，指揮中心推廣的健康益友APP也被詬病。除此之外，政府數位看診政策忽略長者及弱勢者的數位落差，最後急就章拋出「電話問診」，再度把問題甩鍋第一線醫護。