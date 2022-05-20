男子陳威嘉凌虐彭姓友人的3歲女兒，以尖狀物戳刺女童命令「趴拱橋」罰站，還餵食毒品致死，陳男被判處無期徒刑，二審審理中；彭女任由陳威嘉棄置女兒屍體而未妥適安葬，台中高分院依共同遺棄屍體罪將她判刑1年2月，她不服提上訴，最高法院駁回定讞。

陳威嘉因與彭女是朋友經常獨自帶女童出門，他女童年僅3歲，無法完整表達自身經歷與感受，竟利用與甲童相處之機會，在2020年2月14日在南投市持用不明器物毆打女童頭部，致甲童受有顱骨骨折、硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷。

2020年5月間陳男在台中市北屯區，以膠帶將針纏黏在竹筷前端方式製作尖狀物，並以尖狀物戳刺甲童大腿，致甲童之大腿有多處點狀紅腫；他還以木板毆打女童，致她手臂、腿部多處紅腫及瘀青，女童眼部有傷，他竟持土黃色膠帶纏繞她頭部及眼睛數圈嚇女童。

6月間陳男以鐵尺及鞋拔等物品敲打女童之手、腳及臀部等身體部位，造成女童上開身體部位紅腫，他再要求女童以俗稱「趴拱橋」（即手、腳貼地，臀部往上，身體呈倒V 字型）之方式罰站，此方式凌虐女童，還餵食女童安非他命及FM2等毒品致她窒息死亡

彭女發現女兒死亡，唯恐自己負有刑事責任，竟與陳男共同將女童的遺體以棉被包裹，連同枕頭裝入盛裝棉被用之透明塑膠套袋，載運陳的叔叔住處2樓衣櫃內棄置，又恐遺體發出屍臭味遭察覺，之後再與陳男掩埋方式棄置在樹下。

一審南投地方法院將彭女判刑1年10月，二審台中高分院認為她至警方接獲檢舉情資，才由警方尋得已腐化的女兒屍身，造成女童其他親屬難以撫平之創傷，考量她未積極參與犯罪且坦承犯行，尚見其悔悟之心，改判刑1年2月，最高法院駁回上訴確定。