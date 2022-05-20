消息面：

1.費城聯準銀行5月製造業指數為＋2.6，較4月的＋17.6大幅放緩，且遠不及經濟學家預期的＋16。其中，新訂單分項指數為＋22.1，高於4月的＋17.8。投入價格分項指數為＋78.9，較4月的＋84.6下滑。就業分項指數為＋25.5，低於4月的＋41.4。

2.美國勞工部周四公布，上周（截至5月14日）美國初次請領失業給付人數周增2.1萬人，為21.8萬人，超出市場預期的20萬人，成為經濟增長放緩的最新跡象。上周初領失業金人數4周均值為19.95萬人，較前一周增加8250人。截至5月7日當周，續領失業金人數周減2.5萬人，為131.7萬人，少於市場預期的132.3萬人。

3.全美不動產協會（NAR）公布，美國4月成屋銷售月減2.4%，經季節性調整後年率為561萬戶，為連續第三個月下滑，並創下2020年6月來新低。房價中位數年漲14.8%，為39.12萬美元，創歷史新高。

4.受股市走軟，以及美元和美國債息回落提振，周四紐約期金收漲1.4%，報每盎司1841.2美元。其他貴金屬方面，白銀漲0.37美元，為每盎司21.91美元。白金漲29.30美元，報每盎司953.70美元。鈀金跌14.20，報每盎司1978.40美元。

5.最新數據引發對美國經濟前景的擔憂，以及避險資金轉向日圓和瑞郎，周四ICE美元指數尾盤跌逾1%，報102.79，創下5月5日來新低。美元兌日圓跌0.37%，報127.81日圓，盤中一度貶至127.03日圓，創下3周新低。美元兌瑞郎跌1.64%，報0.9718瑞郎，創兩周新低。

6.以市值計全球最大加密貨幣比特幣上漲逾5%，收復3萬美元大關，報30204.92美元。與5月12日創下的今年低點（25401.05美元）相比，比特幣已反彈漲18.9%。以太幣亦漲逾5%，為2007.48美元。

7.美國10年期公債殖利率一度大跌11.36個基點，報2.7705%，尾盤跌3.8基點，報2.846%。

8.上海疫情趨於穩定以及北半球的夏季駕車旺季將至，在看好需求前景好轉下，以及受到美元大跌提振，周四國際油價結束連續2天的跌勢，紐約期油收漲2.39%，為每桶112.21美元。布蘭特期油漲2.68%，收在每桶112.04美元。