我國女子拳擊選手林郁婷昨(19)日在土耳其伊斯坦堡參加2022年世界女子拳擊錦標賽，歷經連日奮戰、一路過關斬將，最終於57公斤級奪得金牌。蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀林郁婷的成就。

林郁婷選手於2019年時即以相同量級，為我國取得一面世錦賽銅牌，今年再創佳績、勇奪金牌，為我國代表隊傳來捷報。世界女子拳擊錦標賽為2年辦理一次之賽事，原訂於2021年辦理之賽事，受國際新冠疫情影響，延期至2022年辦理，我國在嚴謹防疫工作之下努力讓選手維持正常訓練，並在世錦賽的舞臺展現平日揮汗苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。

教育部體育署表示，拳擊近年來頻頻在國際嶄露頭角，逐漸成為國人關注的運動之一，我國選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。