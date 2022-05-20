我國女子拳擊選手林郁婷昨(19)日在土耳其伊斯坦堡參加2022年世界女子拳擊錦標賽，歷經連日奮戰、一路過關斬將，最終於57公斤級奪得金牌。蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀林郁婷的成就。
林郁婷選手於2019年時即以相同量級，為我國取得一面世錦賽銅牌，今年再創佳績、勇奪金牌，為我國代表隊傳來捷報。世界女子拳擊錦標賽為2年辦理一次之賽事，原訂於2021年辦理之賽事，受國際新冠疫情影響，延期至2022年辦理，我國在嚴謹防疫工作之下努力讓選手維持正常訓練，並在世錦賽的舞臺展現平日揮汗苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。
教育部體育署表示，拳擊近年來頻頻在國際嶄露頭角，逐漸成為國人關注的運動之一，我國選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。