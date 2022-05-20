中視《飢餓遊戲》日前到台中洲際棒球場出外景，製作單位邀來趙正平、夏宇童、熊熊、潘映竹、顏佑庭球場同樂，其中顏佑庭是第一次上《飢餓》，聽到遊戲賽制規定輸的一隊不論男女都要在球賽進行時上場當應援啦啦隊，而且收工前完全不能吃東西，這讓顏佑庭直呼「蠻硬的」。

初登《飢餓》的顏佑庭玩遊戲很上手，進行平盤裝棒球跑壘時，他整個人超穩，和王仁甫一起學啦啦隊應援。顏佑庭反應很快，為了巴結評審，還大秀倒立，直接輾壓王仁甫，只是兩個大男生在看台上練習應援時，被球員看到並說：「不要跳啦，好不舒服。」讓兩人臉上三條線。

不過，王仁甫對於當啦啦隊很抗拒：「（我）不能穿啦啦隊衣服，很噁心啦。」一旁的趙正平也附和：「不行啦，我媽會罵。」但製作單位完全不讓藝人討價還價，激起眾男星的求勝慾。中視《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也會播出。